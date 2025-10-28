За словами президента, перехід на сучасні авіаційні платформи дозволить Україні ефективніше захищати небо.

Україна працює над реалізацією масштабної програми розвитку бойової авіації, метою якої є формування флоту з 250 сучасних літаків - F-16, Gripen та Rafale. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, створення потужного авіаційного флоту стане фундаментом для оновлення військової авіації та гарантією безпеки країни на роки вперед.

"Ми ведемо паралельні розмови зі Швецією, Францією і США. Загальний запит - це флот на 250 нових літаків. Це наше майбутнє", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Президент підкреслив, що перехід на сучасні авіаційні платформи дозволить Україні не лише ефективніше захищати небо, а й інтегрувати власну оборонну промисловість у систему західних технологічних стандартів.

Україна веде переговори одразу з трьома країнами - США, Швецією та Францією щодо постачання трьох типів бойових літаків. Зеленський пояснив, що саме ці моделі є оптимальними для українських Повітряних сил з огляду на досвід пілотів і можливості противника.

"Ми вийшли на три платформи - F-16, Gripen і Rafale. З урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога - це оптимальний вибір для України", - сказав президент.

При цьому, за його словами, шведські Gripen залишаються у пріоритеті: вони найдешевші в обслуговуванні, навчання пілотів триває лише близько шести місяців, а самі літаки можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю видів озброєнь, які вже використовує Україна.

"Так от щодо Gripen - на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна - ракети і іншу зброю - це все можна туди підчепити", - наголосив Зеленський.

Окремо президент повідомив, що Україна досягла попередньої домовленості зі Швецією щодо постачання 150 літаків Gripen і розгортання їхнього виробництва.

"Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір, і Україна матиме 150 нових Gripen. Це довгий шлях, але дуже хороший варіант. Головне - ми домовилися про локалізацію виробництва. Вважаю, що це історична домовленість", - підсумував глава держави.

Літаки Gripen для України

Нагадаємо, генеральний директор шведської оборонної компанії Saab Мікаель Юханссон сказав журналістам, що компанія готова відкрити завод з остаточного складання винищувачів Gripen в Україні. За його словами, під час війни це непросто, але було б чудово створити в Україні потужності хоча б для остаточного складання і випробувань.

Не виключно, що навіть для часткового виробництва. За словами гендиректора, угода з Україною подвоїть потреби у виробничих потужностях, незважаючи на те, що Saab наразі інвестує у збільшення виробничих потужностей у Бразилії.

Вас також можуть зацікавити новини: