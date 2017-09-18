Тіллерсон і Лавров за зачиненими дверима говорили про Донбас та Сирію – ЗМІ

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в неділю, 17 вересня, провели зустріч поза рамками сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідомляє DW.com, після зустрічі, що відбулася в постійному представництві РФ в ООН, Тіллерсон поїхав, не зробивши жодних заяв журналістам, яких спочатку запросили для освітлення відкриття переговорів, але попросили піти ще до прибуття офіційних осіб США.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що на переговорах Ларова і Тіллерсона обговорювалася Сирія і Україна. "Сторони обговорили взаємодію по сирійській кризі та інші аспекти ситуації на Близькому Сході та на півночі Африки, а також хід реалізації Мінських домовленостей", - сказала вона.

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На питання про те, як проходила зустріч, Захарова відповіла, що вона не була присутня в приміщенні, де велися переговори.

Пізніше представник Держдепартаменту США Хезер Нойєрт розповсюдила прес-реліз, в якому говориться, що Тіллерсон і Лавров "підтвердили зобов'язання своїх країн усувати конфліктні ситуації при проведенні військових операцій в Сирії, а також знижувати рівень насильства і забезпечити умови для просування переговорів з межсирійського врегулювання в Женеві.

Раніше повідомлялося, що зустріч Тіллерсона і Лаврова носила неформальний характер і тривала близько 45 хвилин.