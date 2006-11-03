Луценко здогадується, хто замовив його відставку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що одна з причин ініціації його відставки – «замовлення біженців із України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив сьогодні в Запоріжжі, куди прибув із робочим візитом.

«Окрім політичної та юридичної складових ініціації моєї відставки, є ще один момент. У мене є інформація про те, що ряд «біженців» із України хоче найближчим часом повернутися. І від них є замовлення – усунути останню фігуру, яка не піддається ні на домовленості, ні на погрози», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Хто конкретно з кримінальних авторитетів, які виїхали з України, або пов`язаних із криміналом бізнесменів замовив його відставку і кому саме це замовлення було зроблено, глава МВС не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у Верховній Раді було створено Тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів корупції та зловживання службовим становищем із боку окремих посадовців Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року.

На час діяльності комісії ВР рекомендує Кабміну відсторонити міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків. Термін діяльності комісії – два місяці.