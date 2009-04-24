Ющенко: власник селянського господарства не може бути безробітним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до ухваленого 6 квітня Верховною Радою України закону про внесення змін до деяких законів щодо зайнятості членів особистих селянських господарств.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, згідно із запропонованими змінами, передбачається, що члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення за умови, що робота у цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний прибуток на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Президент вважає неможливим підписати даний закон, оскільки він не стимулює членів особистих селянських господарств до ефективної зайнятості в таких господарствах та з наступних підстав.

По-перше, зазначає В.ЮЩЕНКО, належність членів особистих селянських господарств до категорії зайнятого населення пов`язується з розміром отримуваного ними доходу. Такий підхід, на думку глави держави, не узгоджується зі змістом ст. 24 Конституції, за якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи, є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками майнового стану.

По-друге, зазначені зміни не узгоджуються з міжнародними нормами та чинним законодавством у цій сфері. Зокрема, відповідно до методології Міжнародної організації праці, до зайнятого населення відносяться особи, які працюють за наймам незалежно від розміру отримуваного доходу.

Також згідно із міжнародними нормами та вітчизняним законодавством безробітними визнаються громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів. Проте, відповідно до закону, особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг.

Члени такого господарства, як і всі самозайняті особи, діють на свій розсуд та ризик, тобто є особами, які забезпечують себе роботою самостійно, зазначає Президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств”. Законом передбачено право на реєстрацію у службі зайнятості значної частини жителів сільської місцевості, які мають у власності земельні ділянки і вважаються членами особистих селянських господарств.

Раніше з вимогою ухвалити такий закон виступили Українська народна партія і Тернопільска обласна рада.