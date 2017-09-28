Новий омбудсмен повинен бути компетентним та незалежним - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що нова особа, яка обійме посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повинна мати необхідний рівень компетентності та незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання круглого столу "Посилення потенціалу інституції українського омбудсмена: рекомендації щодо змін до нормативно-правової бази, що регулює діяльність Уповноваженого з прав людини".

"Очевидно, що той спосіб, у який буде обрано нового омбудсмена, становить для нас інтерес. Ми дуже, дуже уважно слідкуємо за цим. Ми хочемо мати впевненість, що відбір буде відповідати головним чином певним критеріям, і з цієї причини, новий омбудсмен буде особою, яка одночасно матиме необхідну компетенцію та необхідну незалежність", - сказав Мінгареллі.

Посол сказав, що омбудсмен повинен відігравати ключову роль у відстоюванні прав людини, свободи і усього, що стосується верховенства права.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня закінчився термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської.

31 липня президент підписав закон "Про Конституційний Суд України", де в Прикінцевих положеннях внесено зміни до Регламенту парламенту, де встановлено, що рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого ВР з прав людини приймається парламентом відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР. Раніше голосування відбувалося таємно, шляхом голосування бюлетенями.

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В кулуарах Верховної Ради зазначали, що ця норма була внесена в законопроект за наполяганням фракції "Народний фронт", яка не довіряє колегам по коаліції - фракції "БПП", яка може не підтримати під час таємного голосування кандидатуру на посаду омбудсмена від "Народного фронту", незважаючи на домовленості.

Водночас, 23 серпня у парламенті було зареєстровано законопроект про внесення змін до закону "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого ВР з прав людини) (№7018-1). Законопроектом пропонується встановити, що голосування щодо призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюється парламентом таємно, шляхом подачі бюлетенів. За результатами голосування оформлюється відповідна постанова Верховної Ради.