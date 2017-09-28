Українській владі варто звернутися до Ради Європи за оцінкою закону про освіту - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі радить українській владі якнайшвидше звернутися до Ради Європи за оцінкою мовних положень закону про освіту. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Ми сподіваємося, що цей конфлікт або ця ситуація буде врегульована дуже швидко. Найкращий спосіб для цього, для України, полягатиме у зверненні за оцінкою до Ради Європи або Венеціанської комісії", - наголосив Мінгареллі.

"Наскільки я розумію, міністр освіти України (Лілія Гриневич) відвідає Страсбург 6 жовтня з метою обговорення цього питання з генеральним секретарем Ради Європи (Турбйорном) Ягландом", - додав посол ЄС.

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"І я сподіваюся, що вони (представники української влади - УНІАН) офіційно запитають оцінку Ради Європи або Венеціанської комісії, і потім я впевнений, що українська влада здійснить необхідні кроки для того, щоби заспокоїти всіх", - сказав Мінгареллі.

Водночас, він не став коментувати заяви Угорщини про намір блокувати усі євроінтеграційні кроки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні набув чинності закон "Про освіту", підписаний президентом Петром Порошенком 25 вересня. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

Зокрема законом запроваджується 12-річна середня освіта.

Крім того, документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.