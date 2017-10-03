Саакашвілі попросив політичного притулку в Україні

Захист просить суд зобов'язати Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області розглянути звернення позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі щодо отримання політичного притулку.

Про це кореспонденту УНІАН сказав один із адвокатів Саакашвілі Маркіян Галабала.

Адвокат розповів, що ще 11 вересня Саакашвілі особисто звернувся до Державної міграційної служби з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

"Він звертався, з відповідною заявою звертався... щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Жодної іншої заяви Саакашвілі не подавав", - сказав Галабала.

Захисник уточнив, що в юридичній площині процедура отримання політичного притулку має іншу термінологію.

"Саме статус особи, яка потребує додаткового захисту. Це юридична назва цього статусу і юридична назва цієї процедури", - додав адвокат.

При цьому адвокат підкреслив, що ДМС повинна була протягом доби надати відповідь, але на адвокатські запити не було жодної реакції. Також Галабала додав, що захист Саакашвілі вже оскаржив у суді бездіяльність ДМС.

"Ми звернулися з позовом про визнання бездіяльності незаконною і проханням зобов'язати Головне управління ДМС у Львівській області розглянути заяву Саакашвілі", - сказав адвокат.

За його словами, дата судового засідання ще невідома. Позов сторони захисту розглядатиме Львівський окружний адмінсуд.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав позбавленого українського громадянства колишнього голову Одеської ОДА Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, існують обставини, які наразі заважають екстрадиції Саакашвілі до Грузії. "Отже, пан Саакашвілі після нелегального перетину українського кордону подав документи на адресу Міграційної служби МВС, які, згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями, перешкоджають його екстрадиції. Зараз це буде вивчено ретельно, покладено у офіційну основу у відповіді Міністерства юстиції. Ця процедура займе ще декілька тижнів", - сказав Луценко сьогодні, 3 жовтня.