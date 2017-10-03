Оприлюднені проекти закону про реінтеграцію Донбасу застарілі - ЗМІ

Проекти закону про реінтеграцію Донбасу, які були оприлюднені віце-спікером Оксаною Сироїд та іншими джерелами, не є актуальними, бо закон досі змінюється. Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник, близький до напрацювання закону.

"Законопроект уточнюється. Тому версія, оприлюднена Сироїд, неактуальна", - зазначив співрозмовник видання.

На питання про інший проект закону, викладений англійською мовою, співрозмовник зазначив, що це дуже стара версія проекту.

Водночас депутат "Народного фронту" Леонід Ємець повідомив, що у вівторок офіційного тексту закону до внесення президентом закону не буде.

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"Сьогодні не буде. І взагалі до внесення президентом завтра тексту не буде", - зазначив він.

У свою чергу, інші учасники зустрічі "мінської платформи" разом з АП та комітетами закордонних справ та євроінтеграції повідомили, що присутній на засіданні заступник голови АП Костянтин Єлісєєв заявив, що законопроет буде внесений президентом до парламенту у середу.

"Президент внесе його завтра",- навели слова Єлісєєва присутні.

"Єліссєєв розповідає загально про закон і миротворчу місію. По миротворцях є нюанси. З реального: там буде про окупацію і про реінтеграцію на основі постанови кабміну", - зазначив один із співрозмовників. Коли буде голосування за цей законопроект поки що невідомо.

Раніше у вівторок віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі один із варіантів проекту закону про реінтеграцію Донбасу.