"Я б цей парламент спалив": нардеп Левченко заявив, що готовий знову запалити шашку в Раді

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що готовий "спалити парламент" і знову кинути шашку в зал ВР. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

“Щоб не було ніяких спекуляцій, щоб нікого не звинувачували, я заявляю офіційно з трибуни Верховної Ради і беру на себе відповідальність: ту шашку димову запалив я. І я вважаю, що я зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить”, - заявив Левченко.

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Він додав, що має на увазі “антиконституційні речі”.

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.

Левченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.