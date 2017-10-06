Димова шашка в Раді: Левченко може отримати подання на зняття недоторканності (фото)

У Верховну Раду через кинуту нардепом Левченком димову шашку приїхала поліція. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Луценко.

"Приїхала поліція, документують "злочин". Юрій Левченко, схоже, може отримати подання на зняття недоторканності", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) з трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.