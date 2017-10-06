Семенченко у Раді отримав запотиличника від Тетерука, який "летів" із димовою шашкою (відео)
Семенченко встиг відмахнутися після того, як отримав від свого колеги Тетерука.
Депутат від НФ Андрій Тетерук дав по потилиці нардепу від "Самопомочі" Семену Семенченку. Це сталося тоді, коли перший вибігав із зали Ради з димовою шашкою.
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Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі ВР після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) з трибуни кинули димову шашку, після чого з'явився дим і сморід.
Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він кинув димову шашку в зал ВР.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau