Свідку у справі фірми, що належить голові транспортного комітету ВР Ярославу Дубневичу та його брату, загрожує небезпека – НАБУ

Свідкові, який дав свідчення у кримінальній справі, в якій фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанія «Корпорація «КРТ», кінцевими бенефіціарами якої є впливові народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі, існує реальна загроза життю і здоров'ю.

Про це сказано в матеріалах Національного антикорупційного бюро України, спрямованих на початку вересня 2017 року на розгляд Солом'янського суду Києва.

«Свідок через існування небезпеки для життя і здоров'я звернувся до детективів з заявою про застосування щодо нього заходів безпеки, оскільки він побоюється за своє життя і здоров'я», - йдеться в матеріалах справи.

На підставі такого звернення детективами НАБУ прийнято рішення про забезпечення безпеки свідка, який дав свідчення у кримінальній справі, порушеній влітку 2016 року проти посадових осіб «Укрзалізниці» за купівлю за значно завищеними цінами опорних конструкцій для мостів у фірм, що належать братам Дубневичам. Крім надання охорони, детективи внесли зміни в анкетні дані свідка, щоб запобігти його ідентифікації.

Одночасно детективи НАБУ направили до Солом'янського суду клопотання з проханням провести допит свідка не в залі суду, а в іншому приміщенні з використанням апаратури для зміни голосу. Суд повністю погодився з доводами слідства.

«Клопотання задовольнити. Провести допит у судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000250 від 20 липня 2016 свідка, до якої застосовані заходи безпеки, передбачені ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ОСОБА_3 ИНФОРМАЦІЯ_1 з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, або іншим способом, що унеможливлює його ідентифікацію», - сказано в рішенні Солом'янського суду.

В кінці січня 2017 року Солом'янський суд дозволив доступ НАБУ до документів «Укрзалізниці» для розслідування закупівель опорних конструкцій для мостів у компанії нардепів від БПП братів Дубневичів.

В ході попереднього розслідування детективи НАБУ прийшли до висновку про наявність змови між менеджерами «Корпорації КРТ» і посадовими особами «Укрзалізниці». За даними слідства, фірма Дубневичів купувала опорні конструкції для мостів у не допущеної до тендеру харківської компанії - виробника «НАН». Потім ця продукція перепродувалася залізниці з 30% накруткою.

У підсумку «Укрзалізниці» лише за результатами одного тендеру було завдано збитків на 12 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ і СБУ розслідують кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанії братів Дубневичів.

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Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування проти високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які в обхід системи закупівель «Прозорро» через підвідомче підприємство "Коростенський завод залізобетонних шпал" закуповували продукцію за завищеними цінами у фірм Дубневичів, у результаті чого залізниці було завдано збитків на 26 млн. грн.

На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд. грн.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державного фіскальної службі у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстровано на них і членів сім'ї нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував $11,5 мільйонів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.