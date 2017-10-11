Порошенко переконаний, що висновок Венеціанської комісії зніме напругу навколо закону про освіту

Президент України Петро Порошенко переконаний, що висновки Венеціанської комісії знімуть усі контраверсійні трактування закону про освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

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«Переконаний, що висновки Венеціанської комісії дозволять зняти всі контраверсійні трактування цього закону, який фактично має на меті забезпечити достойне місце для всіх національних менших в єдиному українському суспільстві», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки стосовно закону будуть готові до грудня.