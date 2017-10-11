В Україні єдиний держреєстр заарештованих активів створять у 2018 році

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, буде створений у 2018 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції повідомив голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук.

Читайте такожТransparency International закликала оприлюднити вирок суду щодо конфіскації "грошей Януковича"“Реєстр буде створений у 2018 році. І в бюджеті на 2018 рік у нас, завдячуючи Міністерству фінансів, ми вважаємо, є належне фінансування, якого не було на 2017 рік”, - сказав він.

Водночас Янчук зауважив, що головним на сьогодні є визначення моделі створення цього реєстру. Зокрема, однією з моделей є така, за якої всю інформацію щодо арештів майна у кримінальному провадженні збирає Нацагентство і фізично вносить до реєстру. “Це довго і дорого”, - зауважив він.

Найбільш ідеальним варіантом, за словами Янчука, є така модель, за якої реєстр функціонує як система, що в автоматичному режимі отримує інформацію з інших джерел, сортує її та перетворює на свою базу даних, частина якої є візуалізованою.

“На сьогодні, ми розуміємо, що основні стейтхолдери в питанні наповнення нашого майбутнього реєстру інформацією, - це Генеральна прокуратура України з її ЄРДРом, це Державна судова адміністрація з її Реєстром судових рішень і це виконавча служба і Міністерство юстиції з його Реєстром виконавчих проваджень. Всі ці реєстри можуть між собою бути поєднані за певними “маяками”, за певними збігами інформації по кожному кейсу”, - сказав голова Нацагентства і констатував, що наразі вони виходять на модель, яка більше тяжіє до автоматичного наповнення реєстру.