Набули чинності мовні квоти на ТБ: як сильно зміниться український телеефір

Сьогодні набув чинності Закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313), який зобов'язує загальнонаціональні канали не менше 75% мовлення вести українською.

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Документом в законі "Про телебачення і радіомовлення" встановлюється, що в загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі або фільми, виконані державною мовою має становити не менше 75% загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 і 22.00.

Водночас у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорій мовлення програми або фільми, виконані державною мовою повинні становити не менше 60% загальної тривалості передач та фільмів (або їх частин) у певний час.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний закон для радіо набув чинності в листопаді 2016 року. Він передбачає поступове збільшення відсотка української музики у радіоефірі.

Протягом першого року з моменту вступу документа в силу, частка пісень державною мовою складе 25%, починаючи з другого – 30%, а з третього підвищиться до 35%. Також передбачається, що протягом першого року мінімальна частка ведення передач державною мовою становитиме не менше 50%, протягом другого року – не менше 55%, а з третього року – не менше 60%.