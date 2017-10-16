Угорщина не наполягала на перегляді Угоди про асоціацію Україна-ЄС - джерело

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ не порушував питання перегляду Угоди про асоціацію, лише наголошував на необхідності обговорити «порушення» Україною Угоди у сфері прав меншин через закон про освіту. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі за результатами обговорення, яке відбулося в понеділок в Люксембурзі, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

«Міністр порадив обговорити це питання з Україною під час Ради Асоціації, яка відбудеться в грудні. До того часу, скоріш за все, вже буде оцінка (закону про освіту) Венеціанської комісії. Очікування такі, що так саме і буде (обговорення питання в рамках Ради Асоціації - УНІАН). Перегляд Угоди про асоціацію не згадувався», - зазначив співрозмовник.

За словами європейського дипломата, обговорення цього питання відбулося в рамках дискусії щодо прав людини на засіданні Ради ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Сійярто сьогодні заявив про необхідність розгляду питання про «порушення» Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.

Перед самим засіданням Сійярто сказав, що Україна «відібрала право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років».

«Це - брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», - наголосив він.

*** 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справа Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин.