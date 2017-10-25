Джемілєв очікує, що Умеров і Чийгоз завтра прибудуть до Києва

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв очікує, що завтра, 26 жовтня, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які були незаконно засуджені в окупованому Криму та видані Туреччині, прибудуть до Києва. Про це Джемілєв заявив в ефірі «5 каналу».

«Я думаю, вони вже будуть завтра в Києві. Завтра в них очкується зустріч чи з Ердоганом (президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – УНІАН), чи з прем’єр-міністром (Туреччини – УНІАН), а потім вони хочуть приїхати сюди (в Київ - УНІАН). Їм пропонували медогляд, лікування, але вони хочуть скоріше сюди», - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, протягом вересня в окупованому Росією Криму за результатами несправедливих судових процесів, було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їхню критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки, а також заборонив займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

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9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Сьогодні, 25 жовтня, Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, а далі вони повинні вирушити в Україну. За його словами, в процесі їхнього звільнення були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.