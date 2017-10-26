Замах на Мосійчука: стало відомо, в якому стані нардеп після операції

Народного депутата Ігоря Мосійчука, який отримав поранення в результаті вибуху поблизу студії каналу Еспресо, перевели в реанімацію Про це повідомила прес-служба Мосійчука на його сторінці в Facebook.

Операція пройшла успішно і зараз Мосійчук в стані середньої тяжкості. Його перевели в реанімацію, він вже отямився.

"Що стосується мого стану: вражена права сторона - з того боку, де був вибух. Операція пройшла успішно. По периметру лікарні виставлена охорона", - зазначив Мосійчук.

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На думку депутата, замовники його вбивства знаходяться в Росії, а виконували "роботу" найманці з Києва. За його словами, це може бути "агентура серед патріотичної середовищі".

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, і один чоловік – охоронець нардепа – загинув. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля.

Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.