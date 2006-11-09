“Пора” вважає, що конституційний процес треба повторити спочатку

Голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір”, член політради Громадянської партії “Пора” Сергій ТАРАН вважає, що політики не повинні брати безпосередньої участі у новій конституційній реформі.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, зауваживши, що “скасувати нинішню конституційну реформу недостатньо. Потрібно знайти механізм, як уникнути помилок, які призвели до нинішньої конституційної кризи. Суть цього механізму - в уникненні конфлікту інтересів між тими, хто ухвалює зміни до Конституції”, - переконаний С.ТАРАН.

За його словами, успіх конституційних реформ у світі був тоді, коли масштабні зміни до конституцій ухвалювалися експертами, які не мали безпосередньої зацікавленості у розподілі влади після схвалення нової конституції. Експерт додав, що для цього зміни до Конституції обговорювалися або лише після чергових виборів, або – і це виявилося ще ефективнішим – для цього скликався особливий орган – Конституційна асамблея, яка скликалася виключно з метою ухвалення конституційних змін.

“В Україні все відбулося “з точністю до навпаки” – конституційну реформу ухвалювали у розпал політичної кризи суб’єкти, які мали свою особисту зацікавленість у тому, як будуть розподілені владні повноваження в країні після втілення реформи. Саме у цьому слід шукати це глибоке протистояння між Президентом і урядом, яке загрожує національній безпеці України”, - вважає С.ТАРАН.

Виходячи з цього, за його словами, “Пора” пропонує, аби була не просто скасована реформа, а й щоб до ухвалення конституційних змін був скликаний орган, який складався би з незацікавлених і авторитетних експертів, які могли б запропонувати оптимальну модель управління країною. На думку експерта, склад такого органу міг би запропонувати Президент, а остаточно його ухвалювати міг би парламент.