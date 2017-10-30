Геращенко просить Британію звернути увагу на безпідставні відмови українцям в отриманні віз

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко звернулася до міністра Великої Британії у справах Європи та Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.

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Про це, перебуваючи з візитом у Британії, вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Ми маємо позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців в Шенгенський зоні. Тому, гадаю, варто говорити й про пом'якшення візового режиму з Британією», - зазначила Геращенко.

Вона висловила думку, що це буде «непростий і нешвидкий діалог», але його варто починати.