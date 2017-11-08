"Вирвано з контексту і перекручено": віце-консул Польщі пояснив свої слова про "польський Львів"

16:41, 08 листопада 2017
Політика
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Запур заявив, що він не говорив про те, що Львів є польським містом.

Запур спростував повідомлення ЗМІ / фото УНІАН

Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур заявив, що його слова про "польський Львів" "вирвано з контексту і перекручено".

"У зв’язку з інформацією, яка з’являється у деяких українських ЗМІ, стосовно мого виступу під час присвяченої Генрику Юзевському конференції в Рівному, повідомляю, що слова, які мені приписують, вирвано з контексту і перекручено. Я не говорив про те, що Львів є польським містом. Я чітко зазначив, що Львів був польським містом у 1918 році, коли більшість його мешканців становили поляки", - йдеться у його спростуванні, оприлюдненому на сайті Генконсульства.

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За словами віце-консула, питання Криму і Донбасу, зазначене в інформації, було наведене ним як приклад, що звинувачення у польській окупації Волині настільки ж абсурдні, як звинувачення України в окупації Криму. 

"Мені дуже прикро також, що постать Юзевського, великого приятеля України і особи, яка могла б стати символом польсько-українського примирення, представлено у процитованих ЗМІ словах одного з рівненських істориків таким способом, який цьому примиренню не сприяє", - додав він.

Раніше ЗМІ, посилаючись на слова завідувача відділу Рівненського краєзнавчого музею, поширили повідомлення, що Марек Запур назвав Львів польським містом.

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Теги: #Львів польське місто#польський Львів#віце-консул про Львів