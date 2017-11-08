З 20 листопада розслідуванням кримінальних справ повинне зайнятися Держбюро, якого немає - Луценко

Конкурсна комісія з політичних причин не справилася з обранням керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, яке транслював телеканал "112 Україна".

Читайте такожРозслідувати справу Пашинського заважає депутатський імунітет - кандидат в керівники ДБР"Сформована вищими інституціями, відповідно до закону, комісія не справилася зі своєю роботою протягом довгого часу. Чому це сталося? З моєї точки зору, виключно з політичних причин. Жодних юридичних причин такого сумного результату, точніше його відсутності, назвати я не можу", - сказав він.

Луценко нагадав, що самостійне слідство Генпрокуратура має завершити 20 листопада. "Зараз у нас 20300 кримінальних проваджень в слідчих органах прокуратури і ще 15600 - у слідстві військової прокуратури. В сумі це близько 37 тисяч. З них - близько 15 тисяч, підслідні ДБР, якого немає. Відтак ще більше - близько 20 тисяч - буде передано до Національного антикорупційного бюро", - повідомив Луценко. Водночас, за його словами, нині "слідство передавати нікуди".

Крім того, голова конкурсної комісії з обрання керівного складу Державного бюро розслідувань Роман Майданик визнав, що результати роботи комісії є швидше негативними. "Однозначно згодний, що той півторарічний строк і, відповідно, відсутність рекомендованих нами посадових осіб, швидше, говорить про негативний результат (роботи – УНІАН), чим про позитивний", - сказав Майданик.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. На Держбюро розслідувань покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро, та військових злочинів.

Директора Держбюро розслідувань призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.