Чубаров опублікував для кримчан пам'ятку з рекомендаціями, як поводитися під час затримання та обшуків

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан постійно тримати при собі пам'ятку по спілкуванню з російськими силовиками.

Відповідну пам'ятку Чубаров опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо ви живете в Криму, тримайте при собі", - написав він.

У прикріпленій пам'ятці йдеться про те, як спілкуватися з представниками окупаційної влади на півострові, а також присутні поради про те, як вести себе під час затримання та обшуків силовиків.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Після анексії Криму Росією на півострові регулярно проходять обшуки і допити місцевого населення. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".