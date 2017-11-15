Ляшко розповів, як йому після голосування за бюджет довелося вночі провести цілу годину з Гройсманом (відео)

12:32, 15 листопада 2017
Політика
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Головний радикал країни каже, що дискутував із Гройсманом годину. Він сподівається на перегляд зарплати та її підвищення.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що пізно ввечері обговорював з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом підвищення мінімальної зарплати у проекті бюджету на наступний рік.

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"У мене вчора була дискусія, після голосування по бюджету, десь об 11 ночі, з прем’єр-міністром Гройсманом. Де ми обговорювали питання зарплати, вкрай важливе питання. 3700 гривень мінімальна, яка ставиться у проекті бюджету на наступний рік, – це дуже погана зарплата, вона низька", - сказав нардеп в ефірі "112 Україна".

Він додав, що радикали наполягають, щоб мінімальна зарплата була "хоча б 5 тисяч на місяць".

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Рада ухвалила за основу урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік із низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

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Теги: #Ляшко з Гройсманом#розмова Ляшка з Гройсманом