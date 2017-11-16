Рада сьогодні розгляне питання щодо визначення 25 грудня вихідним днем (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне зміни до законодавства щодо визначення 25 грудня неробочим днем.

Як передає кореспондент УНІАН, також планується розгляд в другому читанні законопроекту змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців.

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Парламент планує внести до порядку денного сесії урядовий законопроект щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Крім того, буде розглянуто низку економічних законопроектів, які стосуються аудиторської діяльності та земельних питань.

Також передбачено розглянути в другому читанні закон «Про Дисциплінарний статут Нацполіції».

Депутатам буде запропоновано на розгляд два проекти постанови щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Альони Бабак та В'ячеслава Константіновського.