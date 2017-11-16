Рада сьогодні розгляне питання щодо визначення 25 грудня вихідним днем (наживо)
Сьогодні парламентарії розглянуть питання запровадження нового вихідного дня в Україні.
Сьогодні Верховна Рада розгляне зміни до законодавства щодо визначення 25 грудня неробочим днем.
Як передає кореспондент УНІАН, також планується розгляд в другому читанні законопроекту змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців.
Читайте такожГройсман не хоче бюджету "під ялинку" - очікує прийняття в першій декаді грудня
Парламент планує внести до порядку денного сесії урядовий законопроект щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
Крім того, буде розглянуто низку економічних законопроектів, які стосуються аудиторської діяльності та земельних питань.
Також передбачено розглянути в другому читанні закон «Про Дисциплінарний статут Нацполіції».
Депутатам буде запропоновано на розгляд два проекти постанови щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Альони Бабак та В'ячеслава Константіновського.