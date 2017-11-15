Рада може розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу аж у грудні - нардеп

Рада зможе розглянути законопроект № 7163 про реінтеграцію Донбасу після розгляду Комітетом всіх поправок.

Про це в ефірі "5 каналу" заявила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка Ірина Фріз, передає прес-служба партії.

Вона зазначила, що сьогодні на засіданні профільного комітету буде тривати розгляд поправок до законопроекту про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

"За регламентом повинні бути розглянуті ще 653 поправки, що надійшли від суб'єктів законодавчої ініціативи. У мене є великий сумнів, що цього тижня ми зможемо розглянути закон у другому читанні в сесійній залі, це буде не раніше наступного сесійного тижня (5 грудня — УНІАН.) ", — зазначила Фріз.

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Вона повідомила, що над законопроектом про реінтеграцію Донбасу працювала група, і депутати розподілили поправки за напрямами роботи, щоб прискорити їхній розгляд у Комітеті.

"Ми дійшли висновку, що повинні дотримуватися регламенту і розглядати кожну поправку. Найбільше поправок надійшло від фракції "Самопоміч". Понад 50 поправок прийшли щодо Криму, які будуть уніфіковані в загальному вигляді", — повідомила Фриз.

На запитання журналіста, чи буде Комітетом врахована поправка про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією, депутат зазначила: "Це питання не стосується цього закону. За основу був прийнятий текст документа, відповідно, до нього можуть вноситися правки. Розрив дипломатичних відносин не стосується тіла цього законопроекту і відповідно не може бути внесений до нього".

Фріз також зазначила, що якщо поправки будуть враховані без додаткових обговорень у залі, які затягують час, то законопроект буде спокійно ухвалений у другому читанні.

"Якщо цього тижня ми завершимо розгляд поправок в Комітеті, то на наступному сесійному тижні, після відповідного висновку, законопроект буде винесено до сесійної зали", — додала нардеп.

Раніше представник президента у ВР, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко заявляла, що розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу, найімовірніше, відбудеться в грудні.