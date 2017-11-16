Екс-депутат Одеської міськради фінансував бойовиків "ЛДНР" - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі.

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«Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР», - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі. У Кремлі заявили, що обговорювалася ініціатива лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Україною і окупованим Донбасом.