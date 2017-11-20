Порошенко заявив про намір поглибити безвіз з Євросоюзом

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна буде добиватися підписання асоціації з Шенгенською зоною щодо безвізового режиму та більш тісної секторальної інтеграції з Євросоюзом.

Про це Порошенко повідомив під час виступу на церемонії вшанування пам'яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО сьогодні в Дніпрі.

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«На саміті Україна - ЄС ще влітку я запропонував лідерам Євросоюзу ініціативи щодо поступової секторальної інтеграції України – це інтеграція України до енергетичного союзу ЄС», - заявив він.

«Дуже важливо дивитися в майбутнє і приєднатися до спільного цифрового ринку Євросоюзу. Ми отримали чітку позицію і Європарламенту, і Єврокомісії, що двері до спільного цифрового ринку Євросоюзу для України та українців відкриті», - додав президент.

За його словами, українська влада зробить все можливе, щоби Україна «швидше та якісніше повернулася в Європу».

«Ми запропонували ще один формат відносин на майбутнє – це підписання асоціації з Шенгенською зоною, тобто поглиблення безвізу. Ще одна позиція – це орієнтир на митний союз Євросоюзу, щоб не було ніяких митних перевірок, і ми створили єдиний митний простір з ЄС», - додав президент.

Порошенко відзначає, що ці ідеї знайшли повне відображення в рекомендаціях Європарламенту, «демонструючи, що Україна залишається на перших пунктах порядку денного ЄС і має тверду і надійну підтримку в Європарламенті».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Європейський парламент проголосував за рекомендації саміту «Східного партнерства» створити для України, Молдови та Грузії модель «Східне партнерство плюс».

Відповідне голосування відбулося у Страсбурзі в рамках планерного засідання Європарламенту.

«За» проголосували 519 депутатів, проти – 114, утримались – 47.