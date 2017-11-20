Україна за 49-ю статтею Лісабонської угоди має право на членство в ЄС – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна має право стати членом Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Дніпрі на церемонії вшанування пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО.

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«Ми маємо дбати про імплементацію Угоди про асоціацію (з ЄС – УНІАН) з її дорожньою картою. Її імплементація – це є передумова для подальших кроків з євроінтеграції», - заявив президент.

«Не треба питати, чи приймуть, чи не приймуть Україну (в ЄС – УНІАН). Україна по 49-й статті (Лісабонської угоди – УНІАН) має право на членство в Євросоюзі, єдине – ми маємо відповідати критеріям, і це вже залежить тільки від нас», - наголосив Порошенко.

*** Стаття 49 Лісабонської угоди декларує, що “будь-яка європейська держава, яка визнає і шанує принципи, визначені в статті 1а (“Союз базується на повазі до гідності людської особи, свободи, демократії, рівності, верховенства права, поваги до прав людини та національних меншин. Ці спільні для всіх держав-членів цінності реалізуються в суспільстві, яке ґрунтується на плюралізмі, недискримінації, толерантності, справедливості, солідарності та рівності чоловіків і жінок”), і зобов’язується їх дотримуватись, може подати заявку про її прийняття в члени Союзу”.