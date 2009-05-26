Експерти про реальність коаліції БЮТ і ПР та роль Литвина

Політичні експерти по-різному оцінюють перспективи утворення у парламенті коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів і роль голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА у процесі її створення.

У коментарі агентству УНІАН з приводу останіх заяв політиків про активізацію переговорів між представниками найбільших фракцій ВР думки політологів розійшлися.

Так, за словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, сьогодні перспектива об’єднання БЮТ і Партії регіонів є найбільш реалістичною за усі попередні етапи переговорів. За його оцінками, зараз “є два фактори, які роблять вірогідність мегакоаліційного сценарію більш високою”.

По-перше, вважає експерт, це усвідомлення ризиків для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у самостійній президентській кампанії у разі набирання рейтингової динаміки і перспектив Арсенія ЯЦЕНЮКА перемогти на виборах.

На його думку, “ТИМОШЕНКО боїться, що вона може програти перший тур ЯЦЕНЮКУ,... а ЯНУКОВИЧ боїться просто, по-своєму, програти”.

За словами В.КАРАСЬОВА, у лідера Партії регіонів “є психологічна, і навіть екзистенційна травма”, пов’язана з 2004 роком, коли, як вважає В.ЯНУКОВИЧ, у нього “вкрали перемогу” на президентських виборах. Тому, на думку політолога, лідер “регіоналів” “панічно боїться програти”, до того ж він розуміє, що поразка у 2010 році не дає йому шансів на повернення у велику політику.

Другий чинник, за оцінкою В.КАРАСЬОВА, економічний і пов’язаний з дефіцитом коштів на виборчу кампанію та намаганнями бізнесменів, що є в обох політичних силах, мінімізувати наслідки економічної кризи для своїх підприємств. Експерт переконаний, що саме через ці причини БЮТ і Партія регіонів намагаються мінімізувати ризики й уникнути непередбачуваного сценарію розвитку подій “коаліційним шлюбом за розрахунком”.

Стосовно заяви В.ЛИТВИНА виступити гарантом у переговорах і домовленостях між Партією регіонів і БЮТ, то В.КАРАСЬОВ вважає її свідченням розуміння спікером реальності такого кроку і тим, що голова ВР “боїться залишитися за бортом нового коаліційного корабля”.

На думку експерта, В.ЛИТВИН "хоче промоделювати і промодерувати цей процес” і бути учасником нового проекту “економічного правлячого класу”, щоб як невід’ємна складова цього класу “мати можливість бути учасником коаліції і створення нових правил політичної гри у суспільстві і парламенті”.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ дотримується протилежної думки. Він вважає об’єднання БЮТ і Партії регіонів у парламенті нереальним, тому що всі консультації цих двох політичних сил є кулуарними, такими, що не мають легітимного ступеня, бо не спираються на відповідні рішення офіційних органів партій.

Тестовим завданням, за його словами, є розробка спільних пропозицій по внесенню змін до Конституції, що він вважає малоімовірним і малореальним. “А відповідно й коаліція залишається більше інформаційним міфом”, - додав політолог.

Ініціатива В.ЛИТВИНА виступити гарантом у переговорах БЮТ і Партією регіонів, вважає А.ЄРМОЛАЄВ, викликана прагненням зберегти свою посаду і позиції власної політичної сили. На думку експерта, спікер розуміє, що навіть тимчасовий альянс БЮТ і Партії регіонів знімає загрозу дочасних парламентських виборів, а збереження нинішнього протистояння зберігає високу імовірність дострокових виборів до ВР після президентських виборів.

“ЛИТВИН дуже зацікавлений у збереженні нинішнього складу парламенту, а це можливо у разі, якщо відбудеться хоча б тимчасовий компроміс Партії регіонів і БЮТ. Тому він і змінив свою позицію”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що об’єднання БЮТ і Партії регіонів не в інтересах голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Політолог зазначає, що В.ЛИТВИНА стосовно його позиції про необхідність об’єднання Партії регіонів та БЮТ не можна звинуватити у відстоюванні приватних інтересів.

За його словами, навряд чи можна говорити, що позиція В.ЛИТВИНА змінилася, бо він знає про якісь остаточні домовленості між Партією регіонів і БЮТ. “На сьогодні немає наближення до домовленостей”, - зауважив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як сказав експерт, навпаки, створення коаліції двох потужних політичних сил “створює для В.ЛИТВИНА проблеми, оскільки без нього та його політичної сили вони самі зможуть вирішити проблеми”. Він додав, що “це, швидше, проти його приватних інтересів”.

На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, В.ЛИТВИН просто демонструє розуміння тих викликів і небезпек, які очікують Україну, якщо не буде домовленостей між цими великими фракціями.

Як вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, “на сьогодні немає наближення до домовленостей між БЮТ і Партією регіонів”. Він додав, що Партія регіонів і БЮТ демонструють недостатню гнучкість та відповідальність для знаходження компромісу.

За його словами, радикальним варіантом домовленостей між цими політичними силами було би внесення змін до Конституції України у частині виборів Президента України у парламенті. Як сказав експерт, ці політичні сили не зацікавлені у таких змінах, бо йдеться про суттєве послаблення повноважень Президента України, а їхні претенденти на президентський пост не готові піти на це.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що є інші варіанти домовленостей, зокрема, щодо внесення змін до Конституції України в частині перегляду повноважень держадміністрацій.

Політолог вважає, що на сьогодні ще зберігаються шанси для внесення змін до Конституції, оскільки парламент ще місяць працюватиме на поточній сесії. За його словами, “шанси є, ймовірність існує, але дуже багато залежить від того, якими будуть результати опитування громадської думки протягом двох останніх тижнів”. “Чим буде гіршою ситуація для основних героїв, тим більше шансів, що вони домовляться”, - додав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 25 травня В.ЛИТВИН заявив, що готовий виступити гарантом у переговорах і домовленостях між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко.

На його думку, «Партію регіонів і БЮТ треба примусити поєднати зусилля і спільно працювати на країну». В.ЛИТВИН додав, що не можна віддати одному з лідерів цих політичних сил «абсолютну владу, бо це призведе до чергового протистояння в Україні і до небачених трагічних наслідків для країни». Він наголосив, що «знову буде зафіксований розкол в країні».

Як заявив В.ЛИТВИН, у цій ситуації виникає проблема щодо відсутності гарантій». «Домовитись можна, а які гарантії реалізації цих домовленостей, оскільки в українській політиці і в українському політикумі вважається вищим пілотажем не виконати тих домовленостей, які були перед цим досягнуті», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він підкреслив, що готовий виступити гарантом таких домовленостей.