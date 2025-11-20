Конфлікт буде з більш активним застосуванням авіації в перші тижні.

Можлива війна Росії з НАТО суттєво відрізнятиметься від війни, яку РФ зараз веде в Україні. Про це заявив виданню Newsweek британський військовий стратег Ніколас Драммонд.

"Дуже легко зробити хибні висновки з війни в Україні", - сказав Драммонд, маючи на увазі повільний розвиток подій на лінії фронту, додавши, що майбутній конфлікт із російськими збройними силами буде "швидким" із більш активним застосуванням авіації в перші тижні.

Драммонд повідомив Newsweek, що, цілком ймовірно, мирна угода щодо України може бути досягнута протягом наступних 12-18 місяців, оскільки жодна зі сторін не може продовжувати воєнні дії, враховуючи скорочення їхніх можливостей на лінії фронту. Однак це ставить питання про те, скільки часу буде потрібно Росії для переозброєння і коли вона може знову напасти.

Хоча деякі аналітики кажуть, що це може зайняти до 10 років, Драммонд вважає, що це може статися швидше, якщо Китай, Північна Корея та Іран вирішать допомогти Москві. "Китай виробляє бронетехніку і ракети колосальними темпами", - сказав він.

Драммонд зазначив, що війну в Україні називають "Першою світовою війною з безпілотниками", тобто статичною війною на виснаження, часто з використанням окопів. Однак у випадку з НАТО все було б по-іншому, зазначає він.

"Якби Росія справді напала на країну НАТО, у нас був би дуже швидкий маневрений підхід до неї... Таким чином, ми побачили б набагато ширше застосування авіації і набагато ширше застосування сили в перші тижні будь-якого конфлікту", - каже експерт.

Війна Росії і НАТО

Раніше про підготовку РФ до війни з Європою заявляв начальник Генштабу Польщі, генерал Веслав Кукула. Він зазначив, що РФ створює середовище для потенційного нападу, зокрема влаштовуючи серію кібератак і актів саботажу.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО ще до 2029 року. Водночас він додав, що НАТО "здатне захищатися" і "має значний потенціал стримування".

