Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після російських атак.

Три українські атомні електростанції були вимушені знизити генерацію електроенергії через масовану російську атаку вранці 19 листопада. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, йдеться на сайті організації.

Зазначається, що мова про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще від початку листопада знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій.

Однак після атак 19 листопада обидві електростанції були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач.

Крім того, Південноукраїнська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії електропередач.

"Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", - додав Гроссі.

В ніч на 19 листопада росіяни вчергове атакували міста України ракетами та дронами. Загарбники запустили понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Атака була спрямована переважно на західні області - Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська.

За даними Міненерго, Росія масовано атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. Ворог спрямував дрони та ракети на енергетичні об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

