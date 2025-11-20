За словами Геннадія Рябцева після кожної масованої атаки ворога обсяг відключень буде зростати.

Після останньої російської атаки на українську енергосистему графіки відключень світла в Україні стали значно жорсткішими, що помітили мешканці майже усіх регіонів. Зокрема, у Києві, 20 листопада, на півгодини з 13:30 до 14:00 вимикали світло у всіх черг споживачів, через що столиця занурилась у темряву. Як пояснив коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, такі жорсткі обмеження пов’язані з пошкодженням ліній електропередач, що передають електрику з Рівненської АЕС до столиці.

"Чому відбулося для Києва? Були пошкоджені лінії електропередач, які передають електроенергію від Рівненської АЕС", - зауважив експерт

Геннадій Рябцев також пояснив, чому напередодні у столиці та області, а також на Одещині та Дніпропетровщині увечері ледь не кожну годину оновлювали графіки відключень електроенергії.

"Були застосовані резервні лінії живлення. А лінії не справлялися зі зростанням споживання. І тому потрібно було на ходу переконфігуровувати систему для того, щоб лінії впоралися з навантаженнями. Тому і змінювалися графіки. Підбирався найкращий з можливих режимів передачі електричної енергії", - зауважив експерт.

Жорсткі обмеження на Дніпропетровщині, у свою чергу, пов’язані з пошкодженням "усіх електростанцій на Лівому березі Дніпра", пояснив Рябцев.

"Дніпровська агломерація є найбільшим споживачем електричної енергії в Україні. Вона споживає в рази більше електроенергії ніж Київ та область. Тому там нестача електрики відчувається найбільше у порівнянні з регіонами, які відносно далеко від фронту", - зазначив експерт.

При цьому експерт зауважив, що значно складніша ситуація зі світлом у містах, які ближчі до лінії фронту:

"Я не порівнюю тут, наприклад, з Харковом. Це велике місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від Російської Федерації. Його обстрілюють кожного дня і прилітає, зокрема, і по об’єктах енергетики".

Експерт додав, що залишається складна ситуація з електропостачанням у Чернігові та Кременчуці.

Втім, порівнюючи загальну ситуацію в енергосистемі з ситуацією 2022-2023 років, Геннадій Рябцев зауважив, що попри жорсткі графіки наразі немає ризику втрати керованості енергосистеми.

"Я не скажу, що зовсім погано, на відміну від 2022-2023 років, коли часом здавалося, що буде втрачено керованість системи. Зараз аварійних вимкнень набагато менше, ніж це було в 2022/23 роках. Так, це свідчить про те, що ситуація є складною через великі пошкодження, які завдаються кожною черговою атакою. На жаль, велика кількість засобів ураження досягає цілей. Не перехоплюється і не збивається", - зауважив Рябцев, додавши, що наявність захисту на енергооб’єктах не гарантує відсутність пошкоджень чи руйнувань на 100%

Експерт прогнозує, що після кожної масованої атаки тривалість вимкнень буде збільшуватися, однак після проведення ремонтних робіт обсяг відключень буде скорочуватися.

Атаки РФ на українську енергетику

Восени РФ активізувала удари по українській енергосистемі. Зокрема, в ніч на 19 листопада ворог масовано атакував дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру у семи областях України. Через атаку запроваджувалися аварійні відключення, які згодом були скасовані.

В ніч на 17 листопада ворог атакував енергетичні об’єкти Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей.

Через наслідки ворожих атак енергетики змушені цілодобово працювати - паралельно з цим вводять і планові відключення для балансування системи та проведення ремонтів.

