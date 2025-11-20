Зазначає, що у Кузнєцова буде підтримка в Німеччині.

Італія у десятиденний термін екстрадує до Німеччини українського військовослужбовця Сергія Кузнєцова, якого Берлін підозрює у підриві "Північного потоку". Однак на цьому боротьба за українця не закінчилися, заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Хочу чітко зазначити: це не кінець боротьби, а перехід до її нового етапу — вже в Німеччині. Сергій є українським військовослужбовцем, і на нього поширюється захист міжнародного гуманітарного права. Моє завдання — захищати його права: під час передачі, під час тримання під вартою в Німеччині та під час судового розгляду, і домогтися справедливого рішення згідно з нормами міжнародного права, а саме Женевської конвенції", - наголосив він.

За його словами, будуть надіслані листи до правозахисних інституцій та профільних структур Німеччини, щоб Сергій у Німеччині отримав ще більше підтримки і допомоги – як у правовому вимірі, так і в питанні умов тримання, доступу до медичної допомоги, комунікації з родиною та адвокатами.

Лубінець зазначив, що продовжується робота з адвокатами, українськими дипломатами, німецькими партнерами та правозахисними інституціями, щоб у Німеччині були повністю дотримані стандарти прав людини, презумпція невинуватості та норми міжнародного гуманітарного права.

"Ми не залишимо нашого військового наодинці з цією справою – тепер наша боротьба за його права продовжиться в Німеччині", - наголосив Омбудсман.

Німеччина розслідує підрив "Північного потоку"

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві трубопроводів "Північний потік". 49-річного Сергія Кузнєцова, затриманого під час відпочинку в Італії, мають передати німецькій владі протягом найближчих днів.

Відповідно до документів про екстрадицію, німецькі прокурори звинувачують громадянина Сергія Кузнєцова у підриві щонайменше чотирьох бомб вагою від 14 до 27 кілограмів на глибині від 70 до 80 метрів у Балтійському морі поблизу датського острова Борнгольм 26 вересня 2022 року. Вибухами було пошкоджено трубопровід "Північний потік-1", яким до Німеччини транспортували російський газ. Також постраждав паралельний газопровід "Північний потік-2", який не був в експлуатації.

Раніше Польща заблокувала екстрадицію до Німеччини іншого підозрюваного – громадянина України Володимира Ж.

