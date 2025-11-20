Європейці вважають план Дмітрієва-Віткоффа неприйнятним для України.

Європейські країни виступили проти "мирного плану" для України, в таємниці розробленого представниками Росії та США. У нинішньому вигляді він радше нагадує вимогу капітуляції Києва, вважають в Європі. Про це пише Reuters.

У четвер міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зустрілися в Брюсселі. Оскільки російсько-американський "мирний план" не був оприлюднений офіційно, вони коментували його обережно, але дали зрозуміти, що не згодні з вимогами тяжких поступок з боку Києва.

"Українці хочуть миру – справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як зазначає Reuters, США обрали вкрай незручний для Києва момент, щоб спробувати нав'язати цей "мирний план": українська армія відступає на фронті, а уряд Зеленського послаблений корупційним скандалом.

"Мирний план" Росії-США

Як писав УНІАН, напередодні через західні ЗМІ у публічний простір "злили" окремі пункти "мирного плану" для України, в таємниці розробленого начебто спецпредставниками Росії і США - Кірілом Дмітрієвим і Стівом Віткоффом. Оприлюднені пункти плану в цілому відповідають вимогам Росії, озвученим ще на початку повномасштабної війни.

Якщо вірити "зливам" у пресі, цей план передбачає передачу Донбасу під контроль РФ, замороження лінії контролю на Запоріжжі і Херсонщині, значне скорочення та роззброєння української армії, офіційний статус російської мови і російської церкви в Україні, значні обмеження на військову співпрацю України із країнами Заходу.

Держсекретар США Марко Рубіо побічно підтвердив справжність плану, заявивши, що США і Росія справді працюють над чимось. При цьому він наголосив, що "для досягнення міцного миру обидві сторони повинні піти на важкі, але необхідні поступки".

