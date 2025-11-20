У Чехії сталося лобове зіткнення двох потягів: постраждали десятки людей

За неофіційною інформацією, один із поїздів міг проїхати сигнал "Стоп".

У Чехії зіткнулися два поїзди: щонайменше 57 поранених, п’ятеро - у тяжкому стані.

Як пише Radio Prague International, на ділянці між Злівом і Дівчицями в районі Чеських Будейовиць сьогодні рано-вранці лоб у лоб зіткнулися пасажирський експрес і приміський поїзд. За словами представника південночеських рятувальників, постраждали щонайменше 57 людей, п’ятеро з них - тяжко. Їх госпіталізували до лікарні в Чеських Будейовицях. Дев’ятеро отримали травми середньої тяжкості, ще близько 25 - легкі.

За даними ЗМІ, постраждалих розвезли до лікарень у Чеських Будейовицях, Пісеку, Страконицях і Прахатицях.

Причина зіткнення поки невідома - її встановлюють інспектори Державної інспекції залізничного транспорту. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за підозрою у "створенні загальної небезпеки".

Голова Південночеського краю Мартін Куба на місці інциденту сказав журналістам, що за неофіційною інформацією один із поїздів міг проїхати сигнал "Стоп". Точні причини мають встановити слідчі. Видання Zdopravy.cz уточнило, що, ймовірно, саме експрес проігнорував заборонний сигнал.

Після аварії рух поїздів між Чеськими Будейовицями та Пльзнем повністю зупинено. Чеські залізниці організували автобуси для заміщення залізничного сполучення.

Аварія в Румунії

Нагадаємо, влітку у Румунії автобус, в якому перебували 60 українців, потрапив у ДТП. Аварія сталася на трасі DN2 в окрузі Бакеу. Серед пасажирів було понад два десятки дітей. Рейсовий транспорт зіткнувся з мікроавтобусом, що перевозив п'ятьох осіб, у місті Ніколає Бєльческу. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей віком від 27 до 65 років, загинула 29-річна румунка. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані в якості свідків. Йшлося, що того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

