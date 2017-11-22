Новопризначений директор ДБР розповів про своє головне завдання

Новопризначений Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба обіцяє бути політично незаангажованим та відновити довіру до правоохоронної системи.

Як повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка, про це Труба заявив під час зустрічі з главою держави сьогодні в Києві.

«Для мене велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган», - заявив Труба.

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Він додав, що в той же час це є великим викликом – відновити довіру українців до правоохоронної системи.

«Головне, щоб в Україні повірили в реалізацію принципу справедливості та невідворотності покарання. І це все можна буде досягнути лише професійною наполегливою роботою, новими методами, а також політичною незаангажованістю», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ та військових злочинів.

Директора ДБР призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

16 листопада директором ДБР було обрано Трубу, а його першим заступником - Ольгу Варченко.

Сьогодні, 22 листопада, президент підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.