Єдиною формою захисту кримських татар є звільнення Криму від окупації – Порошенко

Президент України Петро Порошенко прокоментував загибель під час затримання ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки в окупованому Криму, заявивши, що Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив за результатами переговорів з президентом Європейської Ради Дональдом Туском сьогодні у Брюсселі.

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«Я його (Туска – УНІАН) проінформував про жахливі події, які відбулися сьогодні в Криму, коли під час обшуків і тиску і затримання кримськотатарських активістів, активістка, яка має дуже важливу історію захисту інтересів кримськотатарського народу під час затримання померла», - заявив він, додавши, що «ми не збираємося з цим миритися – Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки».

При цьому Порошенко підкреслив, що єдиною формою захисту кримськотатарського народу – є звільнення Криму від окупації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, після затримань кримських татар у центрі Сімферополя російськими силовиками на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.