Юнкер розповів, про що піде мова на саміті "Східного партнерства"

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що саміт «Східного партнерства», який проходить сьогодні у Брюсселі, є самітом розвитку відносин з сусідніми країнами, а не самітом розширення.

Читайте такожУ Брюсселі відкривається саміт "Східного партнерства"Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав перед початком роботи саміту, відповідаючи на запитання щодо європейських прагнень України.

«Питання сьогодні не про розширення, не про вступ України. Ми розвиваємо якнайкращі відносини з Україною. Я не задоволений всім, що відбувається, але переважно розвиток іде у правильному напрямку», - констатував Юнкер

На запитання щодо європейських прагнень країн «Східного партнерства» президент Єврокомісії відповів: «Це не саміт про розширення чи вступ, ми розвиваємо наші відносини з важливими сусідами».