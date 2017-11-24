Інтеграція України в ЄС залежить від Києва – президент Литви

Президент Литви Даля Грібаускайте говорить, що просування України в напрямі інтеграції до Європейського Союзу залежить виключно від Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала перед початком саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

«Я думаю, що ЄС пропонує багато. І зараз залежить від України, скільки вони можуть взяти і як швидко вони будуть виконувати реформи. У нас вже є достатньо фінансових ресурсів, але Україна не використовує їх сповна», - констатувала президент Литви.

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За її словами, з 12 млрд євро українська сторона «взяла тільки дві третини», доступна також макрофінансова допомога, але вона може бути надана за певних умов.

«Від наших партнерів, від цих країн залежить використання підтримки, яку ми пропонуємо, на повну. В декларації, яку ми зараз готуємо, є 22 пропозиції для результатів, свого роду дорожня карта на наступні два роки співробітництва. Це – (вирішувати) партнерам, як багато вони хочуть використати для власного просування вперед», - наголосила Грібаускайте.

Говорячи про політичну підтримку Україні, зокрема, щодо перспективи членства в ЄС, президент Литви зазначила, що це залежить від того, «як вони будуть готові». «Але це довга дорога», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні розпочинає роботу п’ятий саміт «Східного партнерства» на рівні глав держав та урядів.

Свою участь у заході підтвердили більш як 20 керівників держав та урядів країн Євросоюзу.

Учасників «Східного партнерства» представляють президент України Петро Порошенко, президент Вірменії Серж Саргсян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі та прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вперше був запрошений на такий захід, від участі відмовився. Замість нього Мінськ представлятиме міністр закордонних справ Володимир Макей.

Відповідно до інформації європейської сторони, під час роботи саміту глави держав та урядів країн ЄС і шести країн «Східного партнерства» обговорюватимуть майбутню співпрацю. Вони також оцінять результати, досягнуті з моменту проведення саміту в Ризі у 2015 році і розглянуть «відчутні вигоди», які отримали громадяни шести країн «Східного партнерства».