Тимчук: за Путіна без повномасштабної відкритої війни з РФ Крим Україна не звільнить

Народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що на даний момент Україна не має чіткої стратегії повернення окупованого Російською Федерацією Криму.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Крим.Реалії", передає група "Інформаційний спротив".

"Маючи доступ до документів усіх ступенів державної таємниці, проектів таких документів я не бачив. Щодо Донецької і Луганської областях є бачення, сценарії деокупації та реінтеграції. З Кримом ситуація набагато складніше. Боюся, що тут може бути лише один варіант: з одного боку, доносити український погляд на окуповану територію, проводити інформаційну роботу, з іншого – чекати. Тому що за президентства Путіна без повномасштабної відкритої війни з Росією Крим Україна не звільнить", - заявив Тимчук.