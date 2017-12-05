У Мінську представники України, Росії, ОБСЄ та бойовиків узгоджують процедуру обміну заручників

У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомила прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попереднього засідання у Мінську, яке відбулося 29 листопада, Оліфер повідомила, що у Мінську Тристороння контактна група, до складу якої входять представники України, Росії та ОБСЄ, і представники контрольованих Росією бойовиків готові узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату обміну заручників.

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Раніше Віктор Медведчук, який є одним із представників України у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".

Також у Мінську українська сторона висловила обурення безпосередньою участю РФ у зміні ватажка бойовиків у Луганську та поінформувала ОБСЄ про виявлення в Гладосовому російських мін, яких немає на озброєнні ЗСУ.

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що бойовики почали вимагати відкриття КПВВ у Щасті для відкриття контрольного пункту у Золотому.