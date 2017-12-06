11 країн НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці з Україною - ЗМІ

11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про освіту. Про відповідний лист 11 держав з посиланням на неофіційну інформацію повідомило угорське видання Magyar Nemzet, передає "Європейська правда".

У листі держави чітко дали зрозуміти, що конфлікт між Угорщиною і Україною не повинен виноситися у площину НАТО.

Крім того, вони заявили, що не зовсім розуміють, у чому полягає проблема, і не вважають її аж настільки складною, щоб через неї ставити під загрозу стратегічні інтереси Альянсу.

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У листі також ідеться про те, що суперечності у НАТО на високому рівні щодо України є сигналом для Москви, оскільки для будь-які розбіжності в альянсі є успіхом для РФ.

Як відомо, Угорщина не буде підтримувати євроатлантичні зусилля України до скасування закону про освіту.

Закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

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Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.