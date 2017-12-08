Антикорупційний комітет Ради може взагалі залишитись без голови - Соболєв
Соболєв додав, що антикорупційний комітет під його керівництвом зупинив 383 законопроекти, де було знайдено корупційні ризики.
Антикорупційний комітет Верховної Ради після звільнення свого голови Єгора Соболєва взагалі може залишитися без керівника.
Таку думку Соболєв висловив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.
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"Моїм звільненням особисто займався Петро Порошенко у "Блоці Петра Порошенка" і Арсеній Яценюк у "Народному фронті". Кого вони спроектували на моє місце, чесно кажучи, я знаю набагато гірше, ніж вони. Я думаю, що може бути такий варіант, що комітет взагалі буде без голови", - сказав депутат.
Соболєв додав, що антикорупційний комітет під його керівництвом зупинив 383 законопроекти, де було знайдено корупційні ризики, і жоден з цих законопроектів не був ухвалений.
"Боюся, що і президенту, і корумпованій більшості вигідно, щоб комітет на запрацював більше", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі. При цьому Соболєв залишиться членом комітету.