Антикорупційний комітет Ради може взагалі залишитись без голови - Соболєв

Антикорупційний комітет Верховної Ради після звільнення свого голови Єгора Соболєва взагалі може залишитися без керівника.

Таку думку Соболєв висловив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.

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"Моїм звільненням особисто займався Петро Порошенко у "Блоці Петра Порошенка" і Арсеній Яценюк у "Народному фронті". Кого вони спроектували на моє місце, чесно кажучи, я знаю набагато гірше, ніж вони. Я думаю, що може бути такий варіант, що комітет взагалі буде без голови", - сказав депутат.

Соболєв додав, що антикорупційний комітет під його керівництвом зупинив 383 законопроекти, де було знайдено корупційні ризики, і жоден з цих законопроектів не був ухвалений.

"Боюся, що і президенту, і корумпованій більшості вигідно, щоб комітет на запрацював більше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про відкликання Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції. Рішення підтримали 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі. При цьому Соболєв залишиться членом комітету.