Угорщина не зможе без згоди Києва підняти питання освіти на сесії Ради асоціації Україна-ЄС

Угорщина не зможе підняти освітнє питання на сесії Ради асоціації Україна-ЄС без згоди Києва, адже це можливо лише за умови узгодження із українською владою. Про це повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точицький, йдеться на сторінці у Facebook місії України при ЄС.

«Ми впевнені, що закон «Про освіту» не становить порушень жодних міжнародних зобов’язань, ні відповідних конвенцій Ради Європи, ні Угоди про асоціацію. Саме тому ми й подали цей закон на розгляд Венеціанської комісії. Україна готова до конструктивного діалогу, натомість, угорська сторона обрала шлях шантажу і політизації», – заявив він, коментуючи заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

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При цьому, за словами Точицького, угорський міністр «очевидно керується передвиборчим процесом, який розпочався в їхній країні».

«Це стало питанням номер один для того, щоб перенести внутрішні проблеми на зовнішній вимір. Я вважаю, що це абсолютно нелегітимно», – додав представник України.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.

«Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це - брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», - зазначив він.