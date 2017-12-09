Екс-поліцейський, у квартирі якого затримали Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати

Колишній начальник поліції Луганській області, співробітник МВС на пенсії Юрій Покиньборода, в квартирі якого затримали Міхеїла Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його хочуть підставити і зробити винним у затриманні Саакашвілі, тому його не заарештували.

"Знаючи мене, що я буду шукати зрадника, можуть ліквідувати. Я б краще зараз почував себе в СІЗО", - написав Покиньборода.

У своєму відеозверненні Юрій Покиньборода заявив, що не підставляв Саакашвілі. Він зазначив, що буде проводити власне розслідування, щоб дізнатися, хто його підставив. Екс-поліцейський також вважає, що його або вб'ють, або посадять у СІЗО.

Волонтер Родіон Шовкошитний так само відзначив, що Покиньбороду хочуть зробити крайнім у затриманні Саакашвілі і зараз пішло цькування ветерана МВС. За словами волонтера, "ця маячня навіть статусу брехні не заслуговує".

Також Шовкошитний у своєму пості у Facebook називає Покиньбороду прихильником Саакашвілі.

"Покиньборода – доброволець 14-го року і порядний мент на пенсії... В чому він точно не приймав участі, так це в "спецоперації" МВС щодо арешту М. С. (Міхеїла Саакашвілі)", - написав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Його доставили до слідчого ізолятора СБУ. Невдовзі там з'явилися його прихильники, а також значна кількість силовиків.

Післе завершення слідчих дій, які тривали кілька годин у ніч на 9 грудня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що прокуратура буде просити суд обрати для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням браслета.

При цьому вона підкреслила, що всі дії по відношенню до екс-голови Одеської ОДА проводилися у відповідності до процесуального законодавства.

Після завершення слідчих дій до протестуючих вийшов один із адвокатів Саакашвілі Руслан Чернолуцький. Він зачитав передану Саакашвілі заяву, в якій політик назвав звинувачення проти себе "брехливими" і звинуватив владу у спробі залякати народ.

Також Чернолуцький розповів, що Саакашвілі оголосив про проведення безстрокового голодування.

6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.