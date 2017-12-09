У Мінську проходить зустріч радників голів країн "нормандської четвірки"

У Мінську проходить зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки" (України, ФРН, Франції і Росії).

Читайте такожУ Мінську представники України, Росії, ОБСЄ та бойовиків узгоджують процедуру обміну заручників

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мирончика.

"Зустріч проходить у закритому для преси режимі", - уточнив Мирончик.

Як зазначається, радники голів держав обговорюють ситуацію в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однією з головних тем стане обмін полоненими.

Як повідомляв УНІАН, тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ та контрольованих Росією бойовиків, незабаром планує узгодити терміни, процедури і дату обміну заручниками.