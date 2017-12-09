У затриманні Саакашвілі брали участь Аброськін і Кулик - ЗМІ

Участь у затриманні лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.

Читайте такожСаакашвілі не має права під час війни закликати до повалення устрою — ГримчакПро це Українській правді повідомили поінформовані співрозмовники в оточенні Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі було затримано у квартирі колишнього глави Головного управління Нацполіції Луганської області Юрія Покиньбороди.

За повідомленням джерел, під час затримання у дворі будинку, де розташована квартира Покиньбороди, було багато співробітників правоохоронних органів і спецназу.

"Операція (з затримання Саакашвілі) розпочалася з викрадення Покиньбороди під ВР. Аброськін спершу знайшов у наметовому таборі під ВР Покиньбороду та сказав, що їм необхідно переговорити. У підсумку його вивезли з наметового містечка і привезли на квартиру (де відбулося затримання Саакашвілі)", - зазначають співрозмовники.