У затриманні Саакашвілі брали участь Аброськін і Кулик - ЗМІ

17:39, 09 грудня 2017
Політика
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Під час затримання у дворі будинку, де розташована квартира Покиньбороди, було багато правоохоронців та спецназу. 

УНИАН

Участь у затриманні лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик. 

Читайте такожСаакашвілі не має права під час війни закликати до повалення устрою — ГримчакПро це Українській правді повідомили поінформовані співрозмовники в оточенні Саакашвілі. 

Як відомо, Саакашвілі було затримано у квартирі колишнього глави Головного управління Нацполіції Луганської області Юрія Покиньбороди.

За повідомленням джерел, під час затримання у дворі будинку, де розташована квартира Покиньбороди, було багато співробітників правоохоронних органів і спецназу. 

"Операція (з затримання Саакашвілі) розпочалася з викрадення Покиньбороди під ВР.  Аброськін спершу знайшов у наметовому таборі під ВР Покиньбороду та сказав, що їм необхідно переговорити. У підсумку його вивезли з наметового містечка і привезли на квартиру (де відбулося затримання Саакашвілі)", - зазначають співрозмовники. 

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Теги: #операція затримання Саакашвілі#затримали Саакашвілі