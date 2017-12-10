У конфлікті між Порошенком і Саакашвілі угледіли "російський слід" - ЗМІ

Конфлікт лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі з президентом Петром Порошенком і подальше затримання екс-голови Одеської ОДА, можуть бути пов'язані з доповідями силовиків. А у всій ситуації ймовірний російський слід. Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело в близькому оточенні Порошенка.

Згідно з інформацією джерела, одна з силових структур протягом останніх декількох місяців надавала президенту доповіді з двома основними меседжами.

У першому з них силовики відзначали, що Саакашвілі може готувати атаку на Порошенка і навіть державний переворот в Україні, організовуючи протести в Києві та отримуючи підтримку від Москви. Саме в зв'язках з Москвою через олігарха Сергія Курченка экс-главу Одеської ОДА звинуватили українські силовики, зокрема, генпрокурор Юрій Луценко.

При цьому джерело в оточенні Порошенко вважає, що поширення такої інформації може бути провокацією спецслужб РФ, агенти яких впроваджені в українські силові структури.

Другий месидж, який міг отримувати Порошенко, полягав у тому, що США нібито можуть атакувати його за допомогою НАБУ, висунувши звинувачення в корупції і, таким чином, взявши українського президента "на гачок".

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Реакцією на подібні повідомлення стала не доведена до кінця атака на НАБУ.

"Це вводило Порошенко в стан параної, і візит до Брюсселя (на саміт "Східного партнерства"), де його дуже холодно зустріли і говорили про корупцію, він сприйняв як підтвердження цих доповідей силовиків. І тому президент дав команду, з одного боку, Саакашвілі атакувати, а з іншого - НАБУ", - пояснило джерело.

За його словами, зараз в результаті низки дій з'явилася загроза того, що провокація вдасться.

"Люди з оточення говорили Порошенко, що всі ці доповіді - російські провокації, що в українських силових структурах є агенти ФСБ, і це все російська гра - з одного боку, годувати страхи президента щодо того, що йому погрожують Саакашвілі і американці, а з іншого - підкидати дрова і в іншому напрямку... І ось результат", - пояснив співрозмовник.

Зазначимо, що, судячи з усього, в цьому випадку, під "однієї з силових структур" мається на увазі СБУ.

За даними "Страни", останнім часом між главою СБУ Грицаком (раніше вважався на 100% людиною президента) і Порошенко пробігла чорна кішка.

Порошенко нібито ще на початку 2017 року хотів зняти Грицака з посади керівника СБУ, однак натрапив на несподіваний опір глави МВС Арсена Авакова.

Останній, за даними джерел "Страны", дав зрозуміти, що голосів за відставку Грицака "Народний фронт" не дасть, взявши тим самим, главу СБУ під свій "дах".

В результаті, Порошенко був змушений откзаться від ідеї звільнення Грицака, але, мабуть, затаїв образу. Тому, не виключено, що нинішні скандали з затриманням Саакашвілі і з законопроектами щодо НАБУ президент постарається "звалити" на СБУ, зробивши крайнім в очах Заходу Грицака.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня Саакашвілі затримали і доставили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори будуть просити суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носіння електронного браслета. Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.