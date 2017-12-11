Суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Говорущака
14:17, 11 грудня 2017Політика
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Адвокат Саакашвілі наголосив на тому, що Говорущак не мав права розповсюджувати матеріали досудового слідства, як він зробив це на останній прес-конференції.
Печерський районний суд міста Києва, який обирає запобіжний захід екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі, не задовольнив клопотання адвокатів затриманого про відвід прокурора Олександра Говорущака.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя, після того як повернулась з нарадчої кімнати.
Перед цим адвокат, зокрема, наголосив на тому, що Говорущак не мав права розповсюджувати матеріали досудового слідства, як він зробив це на останній прес-конференції.
Наразі суддя оголосила перерву у засіданні.
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