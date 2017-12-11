Суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Говорущака

Печерський районний суд міста Києва, який обирає запобіжний захід екс-президенту Грузії, лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі, не задовольнив клопотання адвокатів затриманого про відвід прокурора Олександра Говорущака.

Читайте такожУ суді над Саакашвілі з'явилася Тимошенко - обійняла опального політика (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя, після того як повернулась з нарадчої кімнати.

Перед цим адвокат, зокрема, наголосив на тому, що Говорущак не мав права розповсюджувати матеріали досудового слідства, як він зробив це на останній прес-конференції.

Наразі суддя оголосила перерву у засіданні.